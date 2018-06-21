"Манчестер Сити" поставил условие "Лестеру" по трансферу Махреза

"Манчестер Сити" поставил условие "Лестеру" по трансферу его вингера Рияда Махреза, информирует Manchester Evening News.

Так, по сведениям издания, "горожане" будут готовы окончательно свернуть переговоры по 27-летнему игроку "лис", если те не снизят его трансферную стоимость.

В завершившемся сезоне Махрез забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач в 41 матче за "Лестер". Клуб оценил алжирца в 75 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал свой первый летний трансфер. | soccernews.ru