"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"
Фото твиттер АПЛ
В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Сити" дома проиграл "Лидсу" со счётом 1:2.
Героем встречи стал защитник "павлинов" Стюарт Даллас, забивший по голу в концовках обоих таймов. У "горожан" отличился Ферран Торрес.
Примечательно, что подопечные Хосепа Гвардиолы в течение половины матча имели численное преимущество, но не сумели им воспользоваться. Удаление в свой пассив записал Лиам Купер.
"Манчестер Сити" – "Лидс" - 1:2
Голы: 0:1 – 42 Даллас, 1:1 – 76 Ферран Торрес, 1:2 – 90 Даллас.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Аке (Гюндоган, 58), Зинченко, Ферран Торрес, Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Менди (Фоден, 74), Габриэл Жезус.
"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Льоренте, Даллас, Алиоски, Филлипс, Элдер Кошта, Рафинья (Шеклтон, 90), Бэмфорд (Стрейк, 45), Робертс (Кох, 63).
Удаление: Купер (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18