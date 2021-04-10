"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"

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"Манчестер Сити" потерпел поражение от "Лидса"

Фото твиттер АПЛ

В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Сити" дома проиграл "Лидсу" со счётом 1:2.

Героем встречи стал защитник "павлинов" Стюарт Даллас, забивший по голу в концовках обоих таймов. У "горожан" отличился Ферран Торрес.

Примечательно, что подопечные Хосепа Гвардиолы в течение половины матча имели численное преимущество, но не сумели им воспользоваться. Удаление в свой пассив записал Лиам Купер.

"Манчестер Сити" – "Лидс" - 1:2

Голы: 0:1 – 42 Даллас, 1:1 – 76 Ферран Торрес, 1:2 – 90 Даллас.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Аке (Гюндоган, 58), Зинченко, Ферран Торрес, Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Менди (Фоден, 74), Габриэл Жезус.

"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Льоренте, Даллас, Алиоски, Филлипс, Элдер Кошта, Рафинья (Шеклтон, 90), Бэмфорд (Стрейк, 45), Робертс (Кох, 63).

Удаление: Купер (45).

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