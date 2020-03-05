"Манчестер Сити" потерял Де Брюйне в преддверии манкунианского дерби

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"Манчестер Сити" потерял Де Брюйне в преддверии манкунианского дерби

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выбыл из строя из-за травмы спины.

По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, бельгиец получил повреждение на тренировке.

Сроки восстановления звёздного футболиста пока неизвестны. Его участие в ближайшем матче с "Манчестер Юнайтед" находится под вопросом.

Напомним, что манкунианское дерби состоится в воскресенье, 8 марта, в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Де Брюйне сыграл 35 матчей за "Сити", в которых забил 9 голов и сделал 20 ассистов.

Не пропустите: Названа дата перенесенного матча "Манчестер Сити" - "Арсенал". | http://soccernews.ru
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