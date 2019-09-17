"Манчестер Сити" потерял еще одного центрального защитника из-за травмы

Теги манчестер ситихосеп гвардиоладжон стоунзтравмы

"Манчестер Сити" потерял еще одного центрального защитника из-за травмы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что защитник Джон Стоунз выбыл из строя из-за травмы.

Футболист травмировался на тренировке и выбыл из строя на 4-5 недель. Стоит отметить, что Стоунз совсем недавно вернулся в строй после предыдущей травмы.

Стоит отметить, что в лазарете английского клуба находится Эмерик Лапорт, который выбыл из строя на несколько месяцев. Таким образом, в распоряжении Гвардиолы остался только один центральный защитник 31-летний Николас Отаменди.

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