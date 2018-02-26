"Манчестер Сити" потерял ключевого игрока на матчи с "Арсеналом" и "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо травмировался в финальном матче Кубка Английской Лиги против "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, из-за повреждения 32-летний бразилец точно пропустит игры АПЛ против "Арсенала" (1 марта) и "Челси" (4 марта).

В этом сезоне Фернандиньо сыграл за "горожан" 39 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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