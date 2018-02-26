"Манчестер Сити" потерял ключевого игрока на матчи с "Арсеналом" и "Челси"

Теги манчестер ситиарсенал лондончелсифернандиньо

"Манчестер Сити" потерял ключевого игрока на матчи с "Арсеналом" и "Челси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо травмировался в финальном матче Кубка Английской Лиги против "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, из-за повреждения 32-летний бразилец точно пропустит игры АПЛ против "Арсенала" (1 марта) и "Челси" (4 марта).

В этом сезоне Фернандиньо сыграл за "горожан" 39 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
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