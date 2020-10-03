"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом"

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"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом"

В рамках 4-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Лидсом".

"Лидс" с 7 очками занимает пятое место. "Горожане" набрали 4 балла и идут десятыми.

"Лидс" - "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Стерлинг, 17 - 0:1, Родриго, 59 - 1:1

"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Кох, Даллас, Клих (Дэвис, 77), Филлипс, Элдер Кошта, Алиоски (Поведа, 46), Робертс (Родриго, 56), Бэмфорд.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Менди (Аке, 71), Лапорт, Уокер, Марез (Фернандиньо, 77), Фоден, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 65), Родри, Стерлинг, де Брюйне.

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