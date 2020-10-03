"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом"
В рамках 4-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Лидсом".
"Лидс" с 7 очками занимает пятое место. "Горожане" набрали 4 балла и идут десятыми.
"Лидс" - "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Стерлинг, 17 - 0:1, Родриго, 59 - 1:1
"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Кох, Даллас, Клих (Дэвис, 77), Филлипс, Элдер Кошта, Алиоски (Поведа, 46), Робертс (Родриго, 56), Бэмфорд.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Менди (Аке, 71), Лапорт, Уокер, Марез (Фернандиньо, 77), Фоден, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 65), Родри, Стерлинг, де Брюйне.
Читайте также: "Эвертон" победил в седьмом матче подряд с начала сезона, у Хамеса два гола и ассист. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" и "Зенит" поделили очки в 10-м туре РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги
-
ЦСКА вдесятером обыграл "Урал", "Тамбов" и "Арсенал" сильнейшего не выявили
-
"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" благодаря дублю Жоржиньо
-
Бердыев может в понедельник возглавить "Динамо"
Лента новостей
-
Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"
-
1
Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
-
"Ювентус" выявил двух больных коронавирусом
-
Семак прокомментировал ничью со "Спартаком"
-
1
"Реал Сосьедад" обыграл "Хетафе", "Эльче" и "Уэска" победителя не выявили
-
1
"РБ Лейпциг" разгромил "Шальке" в матче Бундеслиги
-
1
"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Лидсом"
-
"Спартак" имеет самую длинную серию матчей с забитыми голами среди клубов РПЛ
-
1
"Спартак" и "Зенит" поделили очки в 10-м туре РПЛ
-
Кузяев первым прибыл на базу сборной России
-
У двух игроков "Наполи" выявили коронавирус накануне матча с "Ювентусом"
-
Фанаты "Спартака" вывесили новый баннер с костями во время игры с "Зенитом"
-
"Сент-Этьен" вдевятером уступил "Лансу"
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Уралом"
-
Фанаты "Спартака" показали баннер с гладиатором во время матча с "Зенитом"
-
"Манчестер Юнайтед" предложили услуги Кавани
-
1
"Эвертон" победил в седьмом матче подряд с начала сезона, у Хамеса два гола и ассист
-
Федун поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Зенит"
-
1
"Атлетико" потерял очки во втором матче подряд
-
1
Дортмундская "Боруссия" благодаря дублю Холанда разобралась с "Фрайбургом" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18