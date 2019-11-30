"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"

3 Теги ньюкасл юнайтедманчестер сити

"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"

В рамках 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде не сумел победить "Ньюкасл".

"Горожане" дважды вели в счёте, однако "сороки" неизменно отыгрывались и в итоге отстояли ничью.

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити" - 2:2

Голы: Стерлинг, 22 - 0:1, Виллемс, 25 - 1:1, де Брюйне, 82 - 1:2, Шелви, 88 - 2:2.

"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Манкильо, Дамметт, Фернандес, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Атсу, 80), Виллемс, Жоэлинтон (Гэйл, 69).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Фернандиньо, де Брюйне, Давид Силва (Фоден, 70), Махрез (Бернарду Силва, 69), Гюндоган, Стерлинг, Жезус (Родри, 84).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отличная новость!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Посыпался Гвардиола в этом сезоне, и хорошо если не окончательно.

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Mutaloff
Mutaloff

Спад,такое у всех бывает,боюсь,АПЛ профукал,а в ЛЧ поборется.

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