"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"
В рамках 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде не сумел победить "Ньюкасл".
"Горожане" дважды вели в счёте, однако "сороки" неизменно отыгрывались и в итоге отстояли ничью.
"Ньюкасл" – "Манчестер Сити" - 2:2
Голы: Стерлинг, 22 - 0:1, Виллемс, 25 - 1:1, де Брюйне, 82 - 1:2, Шелви, 88 - 2:2.
"Ньюкасл": Дубравка, Кларк, Манкильо, Дамметт, Фернандес, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Атсу, 80), Виллемс, Жоэлинтон (Гэйл, 69).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Фернандиньо, де Брюйне, Давид Силва (Фоден, 70), Махрез (Бернарду Силва, 69), Гюндоган, Стерлинг, Жезус (Родри, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|14
|Кристал Пэлас
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8