"Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Саутгемптоном"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 5-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Саутгемптоном".

"Горожане" идут в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 3 очка.

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 0:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Фернандиньо (де Брюйне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72), Грилиш, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 67).

"Саутгемптон": Маккарти, Ливраменто (Перро, 86), Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс, Эльюнусси, Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 68).

Читайте также: "Вулверхэмптон" уступил дебютанту АПЛ "Брентфорду". | http://soccernews.ru