"Манчестер Сити" потерял основного защитника на длительный срок

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Центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш получил серьёзную травму, сообщает BBC.

У 24-летнего футболиста выявлено повреждение подколенного сухожилия.

На восстановление португальцу потребуется от четырёх до шести недель.

В текущем сезоне Диаш сыграл за "Сити" 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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