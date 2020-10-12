"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом

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"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом

Исследовательский центр CIES Football Observatory представил рейтинг клубов, которые потратили больше всех денег на формирование текущего состава.

С приличным отрывом первое место занял "Манчестер Сити", вложивший в трансферы действующих футболистов 1,036 миллиарда евро.

В топ-3 "транжир" также вошли ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", далее идёт "Барселона", а вот мадридский "Реал" в списке только шестой.

1. "Манчестер Сити" - 1,036 млрд евро;

2. ПСЖ - 888 млн евро;

3. "Манчестер Юнайтед" - 844 млн евро;

4. "Барселона" - 826 млн евро;

5. "Челси" - 763 млн евро;

6. "Реал" - 708 млн евро;

7. "Ливерпуль" - 666 млн евро;

8. "Ювентус" - 594 млн евро;

9. "Арсенал" - 590 млн евро;

10. "Эвертон" - 504 млн евро;

...

15. "Бавария" - 408 млн евро.

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