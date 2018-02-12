"Манчестер Сити" потратил больше всех на текущий состав, "Реал" даже не попал в пятёрку

"Манчестер Сити" потратил больше всех на текущий состав - такие данные приводит исследовательский центр "CIES Football Observatory". Согласно их подсчётам, комплектация команды обошлась "горожанам" в 878 миллионов евро.

Первая десятка клубов-"транжир" выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - 878 миллионов евро

2. ПСЖ - 805 миллионов евро

3. "Манчестер Юнайтед" - 747 миллионов евро

4. "Барселона" - 725 миллионов евро

5. "Челси" - 592 миллиона евро

6. "Реал" - 497 миллионов евро

7. "Ливерпуль" - 461 миллион евро

8. "Ювентус" - 448 миллионов евро

9. "Арсенал" - 403 миллиона евро

10. "Эвертон" - 365 миллионов евро

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