"Манчестер Сити" потратил больше всех на текущий состав, "Реал" даже не попал в пятёрку

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"Манчестер Сити" потратил больше всех на текущий состав, "Реал" даже не попал в пятёрку

"Манчестер Сити" потратил больше всех на текущий состав - такие данные приводит исследовательский центр "CIES Football Observatory". Согласно их подсчётам, комплектация команды обошлась "горожанам" в 878 миллионов евро.

Первая десятка клубов-"транжир" выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити" - 878 миллионов евро
2. ПСЖ - 805 миллионов евро
3. "Манчестер Юнайтед" - 747 миллионов евро
4. "Барселона" - 725 миллионов евро
5. "Челси" - 592 миллиона евро
6. "Реал" - 497 миллионов евро
7. "Ливерпуль" - 461 миллион евро
8. "Ювентус" - 448 миллионов евро
9. "Арсенал" - 403 миллиона евро
10. "Эвертон" - 365 миллионов евро 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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