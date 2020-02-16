"Манчестер Сити" потратит огромную сумму на юристов, чтобы избежать исключения из еврокубков

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"Манчестер Сити" потратит огромную сумму на юристов, чтобы избежать исключения из еврокубков

"Манчестер Сити" готовится подать апелляцию на решение УЕФА об исключении клуба из еврокубков на два сезона, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб готов потратить порядка 35 миллионов евро на 50 юристов, которые будут составлять текст апелляции. Планируется, что адвокаты заключат контракт с клубом сроком на 10 лет.

Стоит отметить, что если "Манчестер Сити" все-таки будет отстранен от еврокубков, то клуб потеряет на этом более 350 миллионов евро.

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