"Манчестер Сити" потребовал от "Арсенала" компенсацию за Артету

Теги манчестер ситиарсенал лондонмикель артета

"Манчестер Сити" потребовал от "Арсенала" компенсацию за Артету

Назначение тренера "Манчестер Сити" Микеля Артеты на пост наставника "Арсенала" задерживается, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "горожане" требуют от лондонского клуба полную сумму компенсации за испанского специалиста в размере 2,5 миллионов евро. Ожидается, что "Арсенал" произведет выплату завтра и после этого объявит о назначении Артеты, который уже попрощался с игроками "Манчестер Сити".

В должности главного тренера "Арсенала" Артета сменит Фредрика Юнгберга, который является временно исполняющим обязанности наставника после увольнения Унаи Эмери.

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