"Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Хенесса



"Манчестер Сити" будет добиваться извинений от президента "Баварии" Ули Хенесса за его высказывания об английском клубе, сообщает Mirror.

Ранее Хенесс в шутку сказал, что владелец "горожан" шейх Мансура поднимает цену на газ после покупки дорогостоящих футболистов.

В "Манчестер Сити" считают, что данные высказывания являются эгоистичными, особенно учитывая, что Хенесс не так давно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за уклонение от уплаты налогов.

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