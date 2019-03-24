"Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Хенесса

Теги манчестер ситибавария мюнхен

"Манчестер Сити" потребует извинений от "Баварии" за слова Хенесса
"Манчестер Сити" будет добиваться извинений от президента "Баварии" Ули Хенесса за его высказывания об английском клубе, сообщает Mirror.

Ранее Хенесс в шутку сказал, что владелец "горожан" шейх Мансура поднимает цену на газ после покупки дорогостоящих футболистов. 

В "Манчестер Сити" считают, что данные высказывания являются эгоистичными, особенно учитывая, что Хенесс не так давно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за уклонение от уплаты налогов.

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