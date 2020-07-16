"Манчестер Сити" потроллил "Ливерпуль" за то, что они не смогут побить их рекорд по набранным очкам за сезон

Теги манчестер ситиливерпуль

"Манчестер Сити" потроллил "Ливерпуль" за то, что они не смогут побить их рекорд по набранным очкам за сезон

"Манчестер Сити" не оставил без внимания поражение "Ливерпуля" от "Арсенала" (1:2).

В каталонском аккаунте "горожан" в твиттере после матча появилось сообщение, состоящее из символа "100". Однако позже твит был удален.

Отметим, что так "Сити" намекнул на то, что "Ливерпуль" не побьет их рекорд по набранным очкам за один сезон.

Напомним, что в сезоне 2017/18 "Сити" набрали 100 очков. В то время как "Ливерпуль" в этом сезоне АПЛ сможет набрать максимум 99 очков.

Читайте также: "Арсенал" одолел "Ливерпуль" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 15 июля

Главные новости дня: 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов