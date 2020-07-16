"Манчестер Сити" потроллил "Ливерпуль" за то, что они не смогут побить их рекорд по набранным очкам за сезон
"Манчестер Сити" не оставил без внимания поражение "Ливерпуля" от "Арсенала" (1:2).
В каталонском аккаунте "горожан" в твиттере после матча появилось сообщение, состоящее из символа "100". Однако позже твит был удален.
Отметим, что так "Сити" намекнул на то, что "Ливерпуль" не побьет их рекорд по набранным очкам за один сезон.
Напомним, что в сезоне 2017/18 "Сити" набрали 100 очков. В то время как "Ливерпуль" в этом сезоне АПЛ сможет набрать максимум 99 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18