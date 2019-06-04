"Манчестер Сити" повесил ценник на Сане

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"Манчестер Сити" повесил ценник на Сане

"Бавария" все еще думает над возможным трансфером вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Как сообщает Goal.com, "горожане" оценили своего футболиста в 100 миллионов евро. Ранее мюнхенский клуб предлагал за игрока 80 миллионов.

В настоящее время "Бавария" взяла время на раздумье, делать ли еще одно улучшенное предложение.

В завершившемся сезоне на счету Сане 16 голов и 18 результативных передач в 47 играх.

Читайте также: Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане. | http://soccernews.ru
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