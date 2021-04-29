"Манчестер Сити" повторил достижение 51-летней давности

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Победа над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов стала для "Манчестер Сити" шестой подряд в турнире.

Как сообщает Opta, английским командам не удавались такие серии в главном еврокубке с сезона 1969/70.

51 год назад в шести матчах Кубка Чемпионов подряд выиграл "Лидс", выбитый в полуфинале "Селтиком".

Ответную встречу с ПСЖ "Манчестер Сити" проведёт во вторник, 4 мая.

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