"Манчестер Сити" повторил достижение 63-летней давности

В рамках 28-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" со счётом 3:0.

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, "горожане" повторили достижение 63-летней давности.

"Манчестер Сити" впервые с сезона 1954/55 обыграли в гостях "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в течение одного розыгрыша чемпионата Англии. | http://soccernews.ru