"Манчестер Сити" повторил достижение 63-летней давности

Теги манчестер ситиарсенал лондонманчестер юнайтедчелси

"Манчестер Сити" повторил достижение 63-летней давности

В рамках 28-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" со счётом 3:0.

Таким образом, как сообщает Gracenote Live, "горожане" повторили достижение 63-летней давности.

"Манчестер Сити" впервые с сезона 1954/55 обыграли в гостях "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в течение одного розыгрыша чемпионата Англии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов