"Манчестер Сити" повторил достижение "Арсенала" 19-летней давности

Выигрышная серия "Манчестер Сити" достигла 13 матчей во всех турнирах.

Очередную победу "горожане" одержали накануне в матче 22-го тура АПЛ против "Бернли" (2:0).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы повторила достижение "Арсенала" 19-летней давности.

"Канониры" в 2002 году также победили в 13 играх кряду. С тех пор аналогичных серий не было ни у одного клуба АПЛ.

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