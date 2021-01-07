"Манчестер Сити" повторил достижение "Ливерпуля" в Кубке Лиги

"Манчестер Сити" в четвёртый раз подряд вышел в финал Кубка Английской Лиги.

Напомним, что в среду "горожане" на выезде взяли верх над "Манчестер Юнайтед" в 1/2 финала турнира.

Таким образом, "Сити" стал второй командой в истории, которой удалось подобное.

Ранее лишь "Ливерпуль" становился финалистом Кубка Лиги четырежды кряду - с 1981 по 1984 год.

Не пропустите: "Манчестер Сити" ждёт предложений от "Лацио" по Зинченко. | http://soccernews.ru