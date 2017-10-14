"Манчестер Сити" повторил клубный рекорд

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома разгромил "Сток Сити" со счётом 7:2.

Таким образом, "горожане" повторили свой клубный рекорд, забив в одном матче АПЛ семь голов, информирует Squawka.

В предыдущий раз "Манчестер Сити" забивал столько мячей в ворота "Норвича" в сезоне 2013/14 (7:0). | http://soccernews.ru