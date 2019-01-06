"Манчестер Сити" повторил клубный рекорд полувековой давности

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"Манчестер Сити" повторил клубный рекорд полувековой давности

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ротерхэм" со счетом 7:0.

Эта победа стала самой крупной для манкунианцев в Кубке с января 1968 года. Тогда "горожане" с таким же счетом победили "Рединг".

Напомним, что в этой встрече голами отметились Рахим Стерлинг, Фил Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди и Лерой Сане. Еще один гол в свои ворота забил игрок "Ротерхэма".

Не пропустите: "Манчестер Сити" интересуется лучшим игроком финала Кубка Либертадорес. | http://soccernews.ru

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