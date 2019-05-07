"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности

В рамках 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на своём поле выиграл у "Лестера" со счётом 1:0.

Таким образом, "горожане" победили все команды Премьер-лиги во втором сезоне подряд.

Как сообщает Opta, это повторение рекорда высшего английского дивизиона, который был установлен 129 лет назад.

В сезонах 1888/89 и 1889/90 аналогичное достижение покорилось "Престону".

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