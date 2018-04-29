"Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1.

Эта победа стала 30-й для "горожан" в АПЛ в этом сезоне и клуб повторил достижение "Челси".

Стоит отметить, что "Сити" осталось сыграть еще три матча, поэтому клуб, скорее всего, установит новый рекорд.

Не пропустите: Стерлинг впервые в карьере отдал в одном матче три голевых паса. | http://soccernews.ru