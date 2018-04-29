"Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ

В матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:1.

Эта победа стала 30-й для "горожан" в АПЛ в этом сезоне и клуб повторил достижение "Челси".

Стоит отметить, что "Сити" осталось сыграть еще три матча, поэтому клуб, скорее всего, установит новый рекорд.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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