"Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ

Защитник "Манчестер Сити" Данило забил гол в матче чемпионата Англии против "Брайтона" (1:1, первый тайм).

Этот гол стал для манкунианцев 103-м в нынешнем сезоне и клуб повторил рекорд "Челси" по числу забитых мячей за сезон.

При этом у "Манчестер Сити" остается еще полтора матча на установление нового рекорда.

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