"Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ по числу побед подряд

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Эта победа стала для манчестерского клуба 13-й подряд в Премьер-лиге и это повторение рекорда турнира.

Ранее подобные победные серии удавались "Престону" (1891/92), "Арсеналу" (2001/02) и "Челси" (2016/17).

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