"Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ по числу побед подряд

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"Манчестер Сити" повторил рекорд АПЛ по числу побед подряд

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Эта победа стала для манчестерского клуба 13-й подряд в Премьер-лиге и это повторение рекорда турнира.

Ранее подобные победные серии удавались "Престону" (1891/92), "Арсеналу" (2001/02) и "Челси" (2016/17).

Не пропустите: Благодаря голу Давида Силвы "Манчестер Сити" выгрызает три очка в матче с "Вест Хэмом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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