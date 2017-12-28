"Манчестер Сити" повторил рекорд "Челси"

В рамках 20-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде победил "Ньюкасл" со счётом 1:0.

Таким образом, "горожане" выиграли в Премьер-лиге 11-й гостевой матч подряд.

Как сообщает Opta, "Сити" повторил рекорд "Челси" по этому показателю. "Синие" также побеждали в 11 выездных играх кряду в 2008 году.

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