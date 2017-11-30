Благодаря домашней победе над "Саутгемптоном" "Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии.

"Горожане" набрали 40 очков в 14 стартовых турах АПЛ, повторив достижение "Тоттенхэма", установленное в сезоне 1960/61.

Однако стоит отметить, что тогда командам за победу начислялось по 2 очка, поэтому показатели "Тоттенхэма" пришлось адаптировать под современные правила.

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