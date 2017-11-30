"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии

Теги манчестер сититоттенхэм

"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии

Благодаря домашней победе над "Саутгемптоном" "Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии.

"Горожане" набрали 40 очков в 14 стартовых турах АПЛ, повторив достижение "Тоттенхэма", установленное в сезоне 1960/61.

Однако стоит отметить, что тогда командам за победу начислялось по 2 очка, поэтому показатели "Тоттенхэма" пришлось адаптировать под современные правила.

Не пропустите: Стерлинг забил победный гол в концовке третьего матча "Манчестер Сити" подряд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
Полная таблица

топ-5 тегов