"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии

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"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии

"Манчестер Сити" выиграл 11 подряд выездных матчей во всех турнирах.

Таким образом, "горожане" повторили рекорд чемпионата Англии по победной серии в гостях.

"Сити" повторил собственное же достижение, установленное в 2017 году.

Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно лидируют в текущем розыгрыше АПЛ, набрав 59 очков в 25 турах.

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