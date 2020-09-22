"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии, установленный 120 лет назад

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"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии, установленный 120 лет назад

"Манчестер Сити" 10-й раз подряд стартовал в АПЛ с победы, обыграв на выезде "Вулверхэмптон" со счётом 3:1.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекорда чемпионата Англии, который держался 120 лет.

Ранее только "Астон Вилла" выигрывала первый матч сезона в национальном первенстве 10 лет подряд.

Историческая серия бирмингемской команды произошла в период с сезона 1891/92 по 1900/01.

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