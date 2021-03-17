"Манчестер Сити" повторил рекорд Лиги Чемпионов 25-летней давности

"Манчестер Сити" повторил рекорд амстердамского "Аякса" по наименьшему количеству голов, пропущенных в стартовых восьми матчах Лиги Чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала "горожане" обыграли менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0. Таким образом, в пассиве подопечных Хосепа Гвардиолы всего один пропущенный гол в восьми матчах. Такое же достижение было у "Аякса" в сезоне-1995/1996.

"Манчестер Сити" пропустил единственный гол в матче 1-го тура группового этапа с "Порту" (3:1). Тогда форвард португальского клуба открыл счет на 14-й минуте. С тех пор "Манчестер Сити" не пропускает и "сухая" серия английского клуба достигла 11 часов и 31 минуту, что является вторым результатом в истории. Рекорд принадлежит "Арсеналу", который в сезоне 2005/2006 не пропускал на протяжении 16 часов (10 матчей).

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