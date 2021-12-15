"Манчестер Сити" повторил рекорд "Ливерпуля" 39-летней давности

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" повторил рекорд "Ливерпуля" по числу побед подряд в календарном году в чемпионате Англии.

В матче 17-го тура Премьер-лиги "горожане" разгромили "Лидс" со счетом 7:0 и эта победа стала для них 33-й в году. Такое же количество побед было у "Ливерпуля" в 1982 году.

Стоит отметить, что у "Манчестер Сити" есть все шансы установить новый рекорд, так как до конца года клуб проведет матчи с "Ньюкаслом", "Лестером" и "Брентфордом".

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