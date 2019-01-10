"Манчестер Сити" повторил уникальное достижение "Лидса"

В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на своём поле уничтожил "Бертон" со счётом 9:0.

Таким образом, "горожане" стали первой с октября 1967 года английской командой, забившей не менее 7 голов в двух играх подряд.

Как сообщает Opta, "Сити" повторил достижение "Лидса" Дона Реви, который аналогичным образом крушил соперников 51 год назад.

Напомним, что ранее подопечные Хосепа Гвардиолы в рамках Кубка Англии разгромили "Ротерхэм" со счётом 7:0.

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