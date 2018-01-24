"Манчестер Сити" повторно вырывает победу над "Бристолем" и выходит в финал Кубка Лиги

Кубок английской лиги вышел на финишную прямую, а первый финалист определялся во второй полуфинальной дуэли лучшей команды Премьер-Лиги на данный момент "Манчестер Сити" и грозного представителя Чемпионшипа "Бристоль Сити". В поединке на "Этихаде" "зарянки" были близки к сенсации, но все же не смогли удержать ничью, уступив со счетом 2:1. Тем не менее, шанс на то, чтобы сотворить историю оставался. Подопечные Ли Джонсона ранее уже выбили четырех представителей высшего дивизиона, в том числе и "Манчестер Юнайтед", поэтому настрой у команды был запредельный.

Другое дело, что на этот раз тренерский штаб "Манчестер Сити" выставил фактически основной состав (исключением стал лишь Рахим Стерлинг, которого заменил Бернарду Силва). А это свидетельствовало лишь об одном – Пеп Гвардиола желает выиграть все турниры, в которых принимает участие.

С первых же минут манкунианцы прогнозируемо завладели территориальным преимуществом и забрали мяч под свой контроль. При этом не сказать, что создавалась какая-то опасность у ворот Люка Стила. "Бристоль" же не стеснялся высоко встречать своего именитого оппонента и время от времени хозяевам все-таки удавалось вынудить "Сити" ошибиться. В середине первого тайма форвард "зарянок" Бобби Рид заработал для своей команды опасный стандарт вблизи со штрафной, тем самым посадив на желтую карточку Фернандиньо, но реализовать его не получилось.

По сути первый голевой момент в матче возник лишь на 28-й минуте: Давид Силва отпасовал на Лероя Сане, который с левого края нанес прицельный удар в дальний угол и лишь благодаря блестящей реакции вратаря мяч не оказался в сетке. На перерыв команды непременно бы ушли "сухими", если бы не чудовищная ошибка Магнуссона в самой концовке тайма. Норвежский оборонец крайне неуклюже сыграл практически во вратарской, тем самым подарив мяч Бернарду Силве, португалец выкатил под снаряд под удар Сане, который без проблем расстрелял хозяйские владения.

С первых минут второй половины встречи Ли Джонсон пошел ва-банк, сделав двойную замену, но это не спасло "Бристоль" от быстрого пропущенного гола. На 49-й минуте Де Брюйне выдал шикарный пас на Агуэро, и аргентинец бильярдным ударом в дальний угол удвоил преимущество в счете. Надо отдать должное "зарянкам", они не стали раньше времени опускать руки и очень скоро отыграли один мяч – автором гола стал Марлон Пэк. А в компенсированное время матча, когда команды, казалось, откровенно доигрывали, представитель Чемпионшипа умудрился сравнять счет усилиями защитника Флинта. Но "Сити" не был бы самим собой, если бы в очередной раз не продемонстрировал характер. Буквально в последней атаке перед финальным свистком Кевин Де Брюйне поставил окончательную точку, замкнув передачу с левого фланга – 2:3.

"Бристоль Сити" – "Манчестер Сити" – 2:3

Голы: Сане, 43 – 0:1, Агуэро, 49 – 0:2, Пэк, 64 – 1:2, Флинт, 90+4 – 2:2, Де Брюйне, 90+6 – 2:3

"Бристоль": Стил, Райт, Флинт, Магнуссон (Бэйкер, 46), Брайан, К. Смит, Пэк, Браунхилл, Уолш (Дьедью, 46), Патерсон (Кент, 74), Рид

"Ман Сити": Браво, Уокер (Данило, 85), Стоунз, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Гюндоган, 82)

Богдан Архипенко

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