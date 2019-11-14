"Манчестер Сити" пожаловался на арбитра матча с "Ливерпулем"

"Манчестер Сити" отправил официальное письмо главе Совета профессиональных судей Англии Майку Райли.

Как сообщает Daily Mail, "горожане" пожаловались на работу арбитра Майкла Оливера, который обслуживал матч 12-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

В манкунианском клубе считают, что рефери допустил несколько результативных ошибок в пользу "красных", и требуют провести разбирательство.

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Сити" со счётом 3:1 и теперь опережает конкурента на 9 очков в турнирной таблице АПЛ.

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