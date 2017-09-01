"Манчестер Сити" пожалуется на "Арсенал" в Футбольную ассоциацию Англии

"Манчестер Сити" намерен наказать "Арсенал" за отказ продавать нападающего Алексиса Санчеса.

Как сообщает El Mercurio, "горожане" хотят направить в Футбольную ассоциацию Англии жалобу на "канониров".

Напомним, что клубы согласовали трансфер Санчеса, а сам чилиец даже успел подписать контракт с манкунианцами, однако "Арсенал" в последний момент передумал расставаться с игроком.

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