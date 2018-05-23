"Манчестер Сити" практически согласовал трансфер Махреза

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"Манчестер Сити" практически согласовал трансфер Махреза

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез близок к переходу в "Манчестер Сити".

Как сообщает The Guardian, "горожане" заплатят за игрока 68 миллионов евро. Кроме того, "лисы" получат около 17 миллионов в виде бонусов.

Напомним, что зимой "Сити" пытался подписать Махреза, однако "Лестер" требовал за игрока около 100 миллионов евро.

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