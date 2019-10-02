"Манчестер Сити" предлагал "Баварии" своего форварда

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"Манчестер Сити" предлагал "Баварии" своего форварда

"Манчестер Сити" пытался продать "Баварии" своего нападающего Габриэла Жезуса, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, "горожане" предлагали мюнхенскому клубу приобрести бразильца за сумму около 100 миллионов евро.

"Баварию" данный игрок не заинтересовал, поэтому она ответила отказом.

Зато действующий победитель Бундеслиги продолжает претендовать на вингера "Сити" Лероя Сане.

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