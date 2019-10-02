"Манчестер Сити" предлагал "Баварии" своего форварда
"Манчестер Сити" пытался продать "Баварии" своего нападающего Габриэла Жезуса, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, "горожане" предлагали мюнхенскому клубу приобрести бразильца за сумму около 100 миллионов евро.
"Баварию" данный игрок не заинтересовал, поэтому она ответила отказом.
Зато действующий победитель Бундеслиги продолжает претендовать на вингера "Сити" Лероя Сане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2