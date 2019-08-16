"Манчестер Сити" предлагал Магуайру более высокую зарплату, чем "Манчестер Юнайтед"

Защитник Харри Магуайр этим летом выбирал между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Как сообщает Daily Star, "горожане" предлагали 26-летнему футболисту контракт с зарплатой почти 16 миллионов евро в год.

Впрочем, английский центрбек отдал предпочтение "красным дьяволам", которые будут платить ему только 10,8 миллионов за сезон.

Напомним, что "МЮ" заплатил "Лестеру" за Магуайра 87 миллионов евро. Это рекордная сделка для игроков обороны.

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