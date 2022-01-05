"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" обмен игроками

Фото твиттер Френки де Йонга

"Манчестер Сити" готов обменяться футболистами с "Барселоной".

По сведениям Transfer News Live, "горожане" готовы отпустить в каталонский клуб защитника Эмерика Ляпорта, однако взамен они хотят Френки де Йонга.

Ранее сообщалось, что "Барса" может рассмотреть вариант с продажей де Йонга, хотя сам игрок не хочет покидать клуб.

В этом сезоне Ляпорт провел 20 игр, в которых забил два гола.

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