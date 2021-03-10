"Манчестер Сити" предложил Де Брюйне новый контракт

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"Манчестер Сити" предложил Де Брюйне новый контракт"Манчестер Сити" хотят убедить своего лидера Кевина Де Брюйне надолго связать свою карьеру с клубом. Для этого руководство "горожан" предлагает хавбеку подписать новое соглашение, сообщает The Times. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.

По данным источника, в январе 29-летний бельгиец уже отверг один из вариантов контракта, но "Манчестер Сити" предлагает новый, с улучшенной финансовой частью. Клуб согласен пойти на встречу требованиям игрока и значительно поднять его зарплату, которая в данный момент составляет 310 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне, несмотря на повреждение, полузащитник успел провести 28 матчей за "Сити". В его активе 3 забитых мяча и 16 результативных передач.

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