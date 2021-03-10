"Манчестер Сити" предложил Де Брюйне новый контракт
"Манчестер Сити" хотят убедить своего лидера Кевина Де Брюйне надолго связать свою карьеру с клубом. Для этого руководство "горожан" предлагает хавбеку подписать новое соглашение, сообщает The Times. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
По данным источника, в январе 29-летний бельгиец уже отверг один из вариантов контракта, но "Манчестер Сити" предлагает новый, с улучшенной финансовой частью. Клуб согласен пойти на встречу требованиям игрока и значительно поднять его зарплату, которая в данный момент составляет 310 тысяч фунтов в неделю.
В текущем сезоне, несмотря на повреждение, полузащитник успел провести 28 матчей за "Сити". В его активе 3 забитых мяча и 16 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18