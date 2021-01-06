"Манчестер Сити" предложил де Брюйне зарплату ниже из-за возможного трансфера Месси

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"Манчестер Сити" предложил де Брюйне зарплату ниже из-за возможного трансфера Месси

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне отклонил предложение клуба о новом контракте из-за предложенной зарплаты.

Как сообщает The Athletic, "горожане" предлагают 29-летнему бельгийцу зарплату ниже, чем он зарабатывает сейчас. Это связано с возможным трансфером капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года. Ранее аргентинец сообщил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету де Брюйне три гола и 12 ассистов в 18 играх.

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wagner
wagner

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