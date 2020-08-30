"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт

"Манчестер Сити" предложил нападающему "Барселоны" Лионелю Месси 750 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английский клуб готов платить форварду 100 миллионов евро в год. Соглашение планируется подписать на пять лет. Также "Манчестер Сити" предложил Месси подписной бонус в размере 250 миллионов евро, которые он сможет получить в 2023 году при переходе в "Нью-Йорк Сити". Данный шаг позволит "Манчестер Сити" избежать не соответствия правилам финансового Fair Play.

Напомним, что 33-летний Месси намерен разорвать с "Барселоной" контракт, который действует до лета 2021 года. В этом случае форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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