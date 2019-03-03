"Манчестер Сити" предложил новый контракт защитнику, который давно не играет

"Манчестер Сити" предложил новый контракт защитнику Элиакиму Мангаля. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

Футболист перешел из "Сити" в "Эвертон" на правах аренды. В составе команды он участвовал всего в двух матчах, после чего был серьезно травмирован. Игроку пришлось вернутся в "Ман Сити".

Мангаля перешел в английский клуб из "Порту" за 42 миллиона фунтов в 2014 году.

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