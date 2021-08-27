"Манчестер Сити" предложил огромную сумму за Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" хочет купить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него 150 миллионов евро. При этом "Боруссия" надеется сохранить игрока.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" четыре матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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