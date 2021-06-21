"Манчестер Сити" предложил огромную сумму за Кейна

Теги манчестер сититоттенхэмхарри кейн

"Манчестер Сити" предложил огромную сумму за КейнаФото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" хочет купить Харри Кейна из "Тоттенхэма" уже этим летом.

По информации источника, манкунианцы сделали официальное предложение: 100 миллионов фунтов плюс возможность включения своих игроков в сделку.

Однако руководство "шпор" не хочет принимать данное предложение. Отмечается, что сам Кейн хочет уйти из лондонского клуба, но президент "Тоттенхэма" не намерен его отпускать.

В прошедшем сезоне Кейн провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 23 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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