"Манчестер Сити" предложил Стерлингу новый контракт с зарплатой в 11,7 миллионов евро в год

"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с полузащитником Рахимом Стерлингом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "горожане" предложили футболисту новое пятилетнее соглашение с зарплатой в 11,7 миллионов евро в год.

Нынешний контракт хавбека истекает летом 2020 года.

В этом сезоне 22-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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