"Манчестер Сити" предложил "Ювентусу" обмен футболистами

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"Манчестер Сити" предложил "Ювентусу" обмен футболистами
"Манчестер Сити" не оставляет попыток приобрести португальского защитника "Ювентуса" Жоау Канселу и предлагает в обмен на него бразильца Данило, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за Канселу определенную сумму, а также отдать Данило, который играет на одной позиции с Канселу. "Ювентус" заинтересован в подобном варианте, поэтому обмен вполне вероятен.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" оценивает португальца в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Канселу провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. На счету 28-летнего Данило один гол и один голевой пас в 22 поединках.

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