"Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт

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"Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт

"Манчестер Сити" в ближайшее время начнет переговоры с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб предложит футболисту трехлетний контракт. В соглашение будет включен пункт о возможности перейти в клуб МЛС "Нью-Йорк Сити". По завершении карьеры Месси может стать послом "Манчестер Сити".

Напомним, что 33-летний Месси намерен расторгнуть контракт с "Барселоной" в одностороннем порядке. В этом случае он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. Интерес к аргентинцу проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В кой веки, Бартомеу принял правильное решение и назначил тренером Барсы Кумана, как заговорщики устроили каталонский майдан. Недопустимо, чтобы игроки решали проблемы клуба. Проедайте зарплаты, которые вам дают и помалкивайте. Полкоманды нужно выгнать из Барсы, ибо вообще охренели.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я и раньше говорил о том, что с каких пор девиз Барселоны стал Месси больше чем клуб. Я, конечно, тоже считаю, что Бартамеу должен уйти, но по моему и Хави, и Иньеста уходили из Барселоны в его правление и почему то никаких скандалов не было. А тут как только с ним поговорили жёстко, он как маленький мальчик обиделся и самое мерзкое ищет другие причины, типа, ему не понравилось как обошлись с Суаресом.

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"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси

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