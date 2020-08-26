"Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт

"Манчестер Сити" в ближайшее время начнет переговоры с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб предложит футболисту трехлетний контракт. В соглашение будет включен пункт о возможности перейти в клуб МЛС "Нью-Йорк Сити". По завершении карьеры Месси может стать послом "Манчестер Сити".

Напомним, что 33-летний Месси намерен расторгнуть контракт с "Барселоной" в одностороннем порядке. В этом случае он станет свободным агентом и перейдет в другой клуб бесплатно. Интерес к аргентинцу проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

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