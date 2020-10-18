"Манчестер Сити" предложит небольшую сумму за Лионеля Месси

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"Манчестер Сити" предложит небольшую сумму за Лионеля Месси

"Манчестер Сити" по-прежнему хочет купить аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста около 18 миллионов евро в зимнее трансферное окно. Столь небольшая сумма связана с тем, что контракт форварда с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Ранее Месси хотел покинуть "Барселону", но клуб отказался отпускать его бесплатно. 

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" четыре матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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